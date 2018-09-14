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В Чехии впервые задержан готовивший теракт исламист
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Правоохранители Чехии задержали фанатика-исламиста, готовившего теракт в стране 

Вести.Ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Правоохранители Чехии задержали исламиста, который готовил теракт в республике. Об этом сообщает пражская газета Mladá fronta Dnes.
Как уточняется, во время обыска на квартире у задержанного полиция обнаружила инструкции для производства бомб и необходимые для этого химические вещества. против задержанного выдвинуто обвинение в подготовке теракта, который он планировал осуществить с помощью самодельных взрывных устройств.
Задержанный Доминик К. — словак по происхождению, передает ТАСС. Три года назад он принял ислам и стал фанатиком-исламистом. В социальных сетях он активно распространял призывы к джихаду. "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) стало его идеалом.
В Чехии это первый случай задержания исламиста, готовившего теракт.
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