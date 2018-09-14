В Чехии впервые задержан готовивший теракт исламист

Правоохранители Чехии задержали фанатика-исламиста, готовившего теракт в стране

Правоохранители Чехии задержали исламиста, который готовил теракт в республике. Об этом сообщает пражская газета Mladá fronta Dnes.

Как уточняется, во время обыска на квартире у задержанного полиция обнаружила инструкции для производства бомб и необходимые для этого химические вещества. против задержанного выдвинуто обвинение в подготовке теракта, который он планировал осуществить с помощью самодельных взрывных устройств.

Задержанный Доминик К. — словак по происхождению, передает ТАСС . Три года назад он принял ислам и стал фанатиком-исламистом. В социальных сетях он активно распространял призывы к джихаду. "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) стало его идеалом.

В Чехии это первый случай задержания исламиста, готовившего теракт.