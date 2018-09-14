Манафорт согласился признать вину

Как ожидается, о решении будет объявлено в пятницу, 14 сентября. Тем не менее телеканал подчеркивает, что неизвестно, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто решил признать вину, чтобы избежать затратного судебного разбирательства.

Манафорт обвиняется в "сговоре против США", отмывании более $30 млн и даче ложных показаний.

Ранее Bloomgerg со ссылкой на источники сообщал, что Манафорт намерен признать вину для смягчения приговора.