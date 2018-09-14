Манафорт согласился признать вину 

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт достиг предварительной договоренности со спецпрокурором США по "российскому делу" Робертом Мюллером о признании своей вины. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Как ожидается, о решении будет объявлено в пятницу, 14 сентября. Тем не менее телеканал подчеркивает, что неизвестно, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто решил признать вину, чтобы избежать затратного судебного разбирательства.
Манафорт обвиняется в "сговоре против США", отмывании более $30 млн и даче ложных показаний.
Ранее Bloomgerg со ссылкой на источники сообщал, что Манафорт намерен признать вину для смягчения приговора.