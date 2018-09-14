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Мексика отказалась от американских долларов
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Мексика отказалась принять от США 20 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 28 минут назад
Фото: Reuters
Власти Мексики отказались принять от США 20 млн долларов на депортацию центральноамериканских мигрантов, сообщили в мексиканском кабмине.
Нынешнее руководство страны приняло такое решение под давлением переходной команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора — в МИД Мексики обратился следующий глава министерства Марсело Эбрард.
Сейчас средства находятся в фонде «Инициатива Мерида», передает РИА «Новости» со ссылкой на Proceso.
Мексика намерена отказываться от любого финансирования, выделяемого США на депортацию.
New York Times сообщала, что Белый дом предупредил Конгресс США о планах использовать деньги из средств, предназначенных на помощь иностранным государствам. На 20 млн долларов Мексика, по задумке США, могла бы купить билеты на самолеты и поезда для почти 17 тыс. мигрантов.
Напомним, мигранты из стран Центральной Америки проходят через Мексику к границе США. При этом глава американского государства Дональд Трамп очень жестко настроен по отношению к мигрантам.
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