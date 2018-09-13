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США призвали Германию к «военной солидарности»
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США призвали Германию к «военной солидарности» в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
США призвали власти Германии к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии, если там произойдёт новая химатка, сообщает газета Handelsblatt.
«Лучший способ продемонстрировать политическую поддержку —не разговоры, а военная солидарность», — заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
По его словам, стремление США заручиться поддержкой союзников продиктована, в том числе, внутренней политикой.
«У нас тоже есть внутренняя политика. Здесь помогло бы, если бы президент мог показать, что нам помогают и другие страны», — добавил дипломат.
12 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила участия Германии в ударах союзников по Сирии — в случае необходимости.
Социал-демократическая партия Германии заявила, что не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН.
RT на русском: последние новости
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