США призвали Германию к «военной солидарности»

США призвали власти Германии к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии, если там произойдёт новая химатка, сообщает газета Handelsblatt.
«Лучший способ продемонстрировать политическую поддержку —не разговоры, а военная солидарность», — заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
По его словам, стремление США заручиться поддержкой союзников продиктована, в том числе, внутренней политикой.
«У нас тоже есть внутренняя политика. Здесь помогло бы, если бы президент мог показать, что нам помогают и другие страны», — добавил дипломат.
12 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила участия Германии в ударах союзников по Сирии — в случае необходимости.
Социал-демократическая партия Германии заявила, что не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН.