Генсек ООН поставил под сомнение лидерство США

Генсек ООН считает, что возможности «мягкой силы» США сокращаются

Антониу Гутерриш. Соединенные Штаты в настоящее время обладают ограниченными возможностями использования так называемой мягкой силы, а привлекательность американского общества становится менее очевидной из-за многочисленных конфликтов, в которые вовлечен Вашингтон. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью журналу The Atlantic генеральный секретарь ООН

"Я думаю, что возможности использования мягкой силы Соединенными Штатами в настоящий момент сокращаются", — сказал он, добавив, что это тревожный знак, поскольку "большинство мировых проблем нельзя решить без участия" Вашингтона.

"США сейчас вовлечены в целый ряд разного рода конфликтов — это касается и торговли, и других сфер. А это означает, что привлекательность американского общества, которая являлась доминирующим фактором в международных отношениях еще несколько десятилетий назад, сегодня менее очевидна", — отметил генсек ООН.