Генсек ООН поставил под сомнение лидерство США

Соединенные Штаты в настоящее время обладают ограниченными возможностями использования так называемой мягкой силы, а привлекательность американского общества становится менее очевидной из-за многочисленных конфликтов, в которые вовлечен Вашингтон. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью журналу The Atlantic генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я думаю, что возможности использования мягкой силы Соединенными Штатами в настоящий момент сокращаются", — сказал он, добавив, что это тревожный знак, поскольку "большинство мировых проблем нельзя решить без участия" Вашингтона.
"США сейчас вовлечены в целый ряд разного рода конфликтов — это касается и торговли, и других сфер. А это означает, что привлекательность американского общества, которая являлась доминирующим фактором в международных отношениях еще несколько десятилетий назад, сегодня менее очевидна", — отметил генсек ООН.
"Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет все больше и неизбежно ставиться под сомнение", — сказал Гутерриш. "Как самим Соединенным Штатам, так и остальному миру необходимо научиться приспосабливаться к этой новой ситуации", — добавил Гутерриш.