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Судьба «Евровидения», скандал у Соловьева и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 43 минуты назад

Путин обратился к военным

Верховный главнокомандующий в четверг лично присутствовал на основном этапе военных учений «Восток-2018».

Поклонскую лишили поста

Депутат Наталья Поклонская лишилась поста главы думской комиссии по доходам. Об этом, как сообщает «Дождь», заявила руководитель другой комиссии Госдумы, по регламенту, Ольга Савастьянова.

Жириновский устроил истерику у Соловьева

Депутат Александр Хинштейн опубликовал видео, на котором Жириновский называет его мракобесом, подлецом и доносчиком, а в подписи сообщил, что в кадр не попал момент, когда лидер ЛДПР называет его еще и подонком, а также обещает «вымазать» его экскрементами.

Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил об обеспокоенности присутствием десятка российских военных кораблей у берегов Сирии.

Британия отреагировала на интервью «отравителей»

Депутат из Солсбери Джон Глен назвал заявление Александра Петрова и Руслана Боширова «не заслуживающим доверия».

ЕС продлил наказание России

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Россиянам начали отказывать в валютных картах

Причина отказа неизвестна. Если гипотетически представить, что санкции по госбанкам будут приняты, они не смогут рассчитываться в долларах. Может ли оказаться так, что клиенты останутся без возможности открывать валютные карты?

Решена судьба «Евровидения-2019»

Местом проведения «Евровидения» станет Expo Tel Aviv. В сообщении отмечается, что Тель-Авив был выбран в рамках серьезного отборочного процесса. Заявки на проведение конкурса также подавали Иерусалим и Эйлат.

Украину взбесили военные маневры России

Украина взбешена военными маневрами «Восток-2018». Бывшему союзному государству хотелось бы «разгромить в пыль» Россию, но мешает российское ядерное вооружение. Об этом, без всякого стеснения, рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина». В рамках телепрограммы с участием Суслова обсуждались маневры армии и флота РФ на Дальнем Востоке. Действительно, здесь есть о чём поговорить.

Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ

Российский футбольный союз рассматривает возможность привлечения в сборную страны капитана "Ганновера" Вальдемара Антона. Если уроженец Узбекистана получит российское гражданство, то он сможет составить компанию двум другим немецким репатриантам — Роману Нойштедтеру и Константину Раушу.
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