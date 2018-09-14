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Епископ отреагировал на слова Петрова и Боширова
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Епископ Солсберийский отреагировал на рассказ Петрова и Боширова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 29 минут назад
Фото: кадр из видео
Нет никакого способа доказать, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов посещали собор в Солсбери, заявил епископ Солсберийский Николас Хольтэм.
«Это все не кажется правдоподобным, не правда ли», — цитирует «Интерфакс» выступление Хольтэм на радиостанции ВВС в связи с интервью Петрова и Боширова.
Епископ также ответил на вопрос о том, есть ли записи с камер видеонаблюдения о посещении собора Петровым и Бошировым. По его словам, данных, которые позволили бы «провести связь» между россиянами с собором, у него нет.
«Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет никакого способа доказать это», — сказал он.
Тем не менее он предположил, что подозреваемые не видели собор.
Британские СМИ также сообщили, что Петров и Боширов пока не выполнили данное Маргарите Симоньян обещание прислать фотографии из поездки. А телефон, с которого они ей звонили, сейчас недоступен.
В интервью BBC Newsnight Симоньян сообщила, что Петров и Боширов поставили несколько условий. В частности, запретили задавать вопросы, позволяющие вычислить их окружение.
Ранее в пятницу британский журналист Эндрю Нейл усомнился в том, что россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову снег мог помешать посетить Солсбери. Английская газета Metro нашла странные несостыковки в их рассказе.
Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон заявлял, что у него «вскипела кровь» после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, данного главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.
Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.
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