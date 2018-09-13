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Порошенко сталкивает лбами верующих
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МИД России: Порошенко проводит лобовую политику по сталкиванию лбами верующих 

Газета.Ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что украинский президент Петр Порошенко "сталкивает лбами" верующих.
По словам Захаровой, в данный момент на Украине происходит государственное манипулирование на тему религий. По ее мнению, это "факт".
"Заниматься перекройкой религиозных взглядов, убеждений на государственном уровне главы государства, просто проводить такую лобовую политику по сталкиванию лбами верующих, использовать это не просто в политических целях — это уже другой уровень", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что "президент Украины" не только занимается "политическими играми" в церкви, но "разделяет и властвует" в той сфере, к которой не принадлежит.
Ранее секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что проект независимости Украинской православной церкви (УПЦ) не поддерживает ни одна из поместных церквей.
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