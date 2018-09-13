Объяснено появление ФСБ в Донбассе

«Речь идет о российских экспертах-криминалистах. Они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта. Вот и все», — сказала Захарова.

4 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос украинского журналиста о правовых основаниях для помощи властям ДНР в расследовании гибели Захарченко.

3 сентября в ФСБ заявили о группе российских сотрудников, прибывших в Донецк для помощи в расследовании убийства главы ДНР. В ведомстве считают, что к гибели лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы.

«Росбалт» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что группа сотрудников ФСБ была направлена в Донецк по личному поручению президента России Владимира Путина , который приказал «найти и наказать» реальных исполнителей покушения на главу ДНР.

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.