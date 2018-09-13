Ещё
Украинские шахтёры обратились к Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские шахтёры направили Порошенко письмо с требованием выплатить долги по зарплате 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
На Украине горняки направили президенту страны Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженности по зарплате всем украинским шахтёрам.
Об этом в своём Facebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он опубликовал копии писем, адресованных Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
«Мы требуем срочно принять меры по погашению задолженности по заработной плате всем горнякам государственных угольных предприятий и преодолеть коррупцию в угольной отрасли», — говорится в одном из писем.
Ранее шахтёры устроили акцию протеста возле здания Львовской областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате.
RT на русском: последние новости
МИД Британии отреагировал на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Организаторы официально подтвердили проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве Эксперт оценил заявление экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонскую лишили поста416
Британия отреагировала на интервью «отравителей»241
Украине ответили на «разгром России»188
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья30
Решена судьба «Евровидения-2019»77
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение