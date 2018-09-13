Украинские шахтёры обратились к Порошенко

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МИД Британии отреагировал на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей

Организаторы официально подтвердили проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве

Эксперт оценил заявление экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»