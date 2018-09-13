Украинские шахтёры обратились к Порошенко

На Украине горняки направили президенту страны Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженности по зарплате всем украинским шахтёрам.
Об этом в своём Facebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он опубликовал копии писем, адресованных Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
«Мы требуем срочно принять меры по погашению задолженности по заработной плате всем горнякам государственных угольных предприятий и преодолеть коррупцию в угольной отрасли», — говорится в одном из писем.
Ранее шахтёры устроили акцию протеста возле здания Львовской областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате.