В Испании перезахоронят Франко

Парламент Испании одобрил закон о перезахоронении Франко

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании ) одобрил сегодня декретный закон об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко , которые в настоящее время покоятся на территории мемориального комплекса "Долина павших". Как передает газета El Pais, его поддержали 172 парламентария, двое проголосовали "против", еще 164 воздержались.

Обсуждение этого, а также еще нескольких законопроектов продолжалось более пяти часов. Однако результаты никого не удивили. Еще до голосования стало известно, что Испанская социалистическая рабочая партия, "Унидос-Подемос", Баскская националистическая партия и их каталонские партнеры поддержат предложенный правительством законопроект. Их голосов вполне хватало для того, чтобы нынешние власти Испании приступили к выполнению своих планов в отношении останков Франко. Нейтральная позиция Народной партии и Граждан также не была ни для кого секретом. Единственные два голоса "против" оказались "техническим сбоем".

Согласно утвержденному сегодня документу, в закон об исторической памяти вносятся поправки, гласящие, что на территории Долины павших могут покоиться останки только тех, кто погиб по время Гражданской войны в Испании (1936-1939). А это значит, что телу Франсиско Франко там не место.

В течение 30 дней закон должен быть утвержден кабинетом министров и опубликован в Официальном вестнике Испании. Лишь после этого власти смогут приступить к эксгумации тела каудильо. Процедуру планируется провести до конца года.

Впрочем, для этого необходимо еще преодолеть сопротивление со стороны потомков генералиссимуса. Они неоднократно заявляли, что готовы судиться с властями Испании, чтобы не допустить осквернения могилы. Несколько дней назад они обратились к омбудсмену, чтобы тот оспорил решение правительства в Конституционном суде.

Напомним, в "Долине павших" покоятся 33847 жертв Гражданской войны, при этом личность 12530 человек так и не была установлена. Их перезахоронение из общих могил началось в 1959 году и завершилось в 1983-м.

Тело Франко находится прямо под огромным крестом (130 метров в высоту), установленным в центре мемориального комплекса. Рядом находится могила его сподвижника Хосе Антонио Примо де Риверы, однако перемещать его останки в другое место никто не собирается.

Работы над возведением комплекса продолжались с 1941 по 1959 год, на них были задействованы 20 тысяч человек, в основном политических заключенных. Их стоимость на сегодняшний день оценивается в 247,5 миллиона евро.