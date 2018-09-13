Лондон отреагировал на интервью «отравителей» Скрипалей

В МИД Британии отреагировали на интервью граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА "Новости".
Отмечается, что в ведомстве назвали интервью примером "запутывания и лжи" с российской стороны.
«Сегодня (13.09) — как мы видели на протяжении всего времени — они (Россия. — Газета.Ru) отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — сказал источник.
Ранее Петров и Боширов заявили, что приняли решение дать интервью, чтобы их оставили в покое.