На депутата Рады Геращенко завели уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко по факту возможного незаконного обогащения, сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ на их запрос.
"Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 ("незаконное обогащение") Уголовного кодекса. Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать. ", — говорится в сообщении.
Как отмечается, на данный момент проводится досудебное расследование, о подозрении пока не сообщалось.