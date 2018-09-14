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На депутата Рады Геращенко завели уголовное дело
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На депутата Рады Антона Геращенко завели уголовное дело 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко по факту возможного незаконного обогащения, сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ на их запрос.
"Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 ("незаконное обогащение") Уголовного кодекса. Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать. ", — говорится в сообщении.
Как отмечается, на данный момент проводится досудебное расследование, о подозрении пока не сообщалось.
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