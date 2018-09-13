Ещё
Премьер Испании ответил на обвинения в плагиате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Испании опроверг обвинения СМИ в плагиате диссертации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер Испании Педро Санчес опроверг обвинения в том, что скопировал часть своей докторской диссертации, в чем его обвинили СМИ.
В четверг газета ABC опубликовала материал, в котором утверждает, что диссертация, которую нынешний премьер защитил в 2012 году в Университете Камило Хосе Села, преподавателем которой он был в это время, содержит плагиат — некоторые части диссертации скопированы без указания источников. Редакция располагает копией диссертации, которую, как утверждает издание, "Санчес пытался скрывать на протяжении последних лет и которую можно прочитать только на бумаге в библиотеке этого мадридского университета".
Журналисты проанализировали работу "Инновации в экономической дипломатии Испании: анализ государственного сектора (2000-2012 гг") и установили десятки скопированных из других источников частей без указания первоисточников. Причем издание утверждает, что в диссертации Санчес приводит выдержки из собственных работ, опубликованных ранее совместно с другим профессором, также без указания источников. Работа Санчеса при защите получила наивысший балл.
Премьер обвинения в свой адрес отрицает, требует опровержения и готов обратиться в суд.
"Информация, появившаяся в одном из средств массовой информации о плагиате моей докторской диссертации абсолютно фальшивые. Я предприму законные меры по защите чести и достоинства, если не будет исправлено опубликованное", — написал Санчес в Twitter.
В последние месяцы в Испании разгорелось большое количество скандалов, связанных с получением различных ученых степеней политиками. На этой неделе подала в отставку министр здравоохранения Кармен Монтон, которую СМИ обвинили в нарушениях при обучении в магистратуре университета короля Хуана Карлоса. Издание eldiario.es сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а, по информации телеканала La Sexta, большая часть итоговой работы была плагиатом. В апреле из-за аналогичного скандала подала в отставку председатель правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес. Дело об учебе лидера оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо передано на рассмотрение Верховного суда.
Последние новости
Симоньян взяла интервью у "подозреваемых" по делу Скрипалей В Европе молчат об этой трагедии, зато говорят в России Почему у США не получаются новые атомные субмарины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья17
Крым трясет120
Жириновский устроил истерику у Соловьева206
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО44
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны290
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
00:58
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Общество
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение