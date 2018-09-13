Русский бал дебютанток в Лондоне отменили из-за виз

Русский бал дебютанток в Лондоне отменили из-за проблем с визами

Россияне сталкиваются с большими проблемами при получении британских виз, по этой причине отменен Русский бал дебютанток, который этой осенью должен был пройти в Лондоне уже в шестой раз, пишет The Times

Устроительница балов в Европе Элизабет Смагин-Меллони рассказала изданию, что шенгенские визы россиянам оформляют без каких-либо проблем, а вот в выдаче британских виз часто отказывают.

«Это (гости Русского бала дебютанток — прим. ВЗГЛЯД) обычные представители среднего класса, которые посещают наши балы в Риге и Вене. В течение последнего года ситуация стала значительно хуже», — приводит ее слова ТАСС.

The Times пишет, что из-за нынешнего обострения с отношениях Москвы и Лондона отменяется не только бал 2018 года, но и следующий, который планировалось провести в британской столице в 2019 году.

Патронессой бала является княгиня Ольга Романова . Регулярным гостем мероприятия был принц Кентский Майкл . Билет на бал стоит от 290 до 590 фунтов стерлингов (26 и 53 тыс. рублей соответственно). Гостям представляется возможность полюбоваться на одетых в белоснежные платья девушек, впервые вышедших в высший свет и танцующих с кавалерами в кавалерийских мундирах.

Устроители бала сообщают, что состоятельные россияне ежегодно составляли львиную долю гостей мероприятия, проводившегося в бальном зале фешенебельной гостиницы Grosvenor House в центральном районе Мейфэр.