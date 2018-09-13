Богатых российских невест не пустили в Лондон

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Русский бал дебютанток в Лондоне отменили из-за проблем с визами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 7 часов назад
Фото: кадр из видео
Россияне сталкиваются с большими проблемами при получении британских виз, по этой причине отменен Русский бал дебютанток, который этой осенью должен был пройти в Лондоне уже в шестой раз, пишет The Times.
Устроительница балов в Европе Элизабет Смагин-Меллони рассказала изданию, что шенгенские визы россиянам оформляют без каких-либо проблем, а вот в выдаче британских виз часто отказывают.
«Это (гости Русского бала дебютанток — прим. ВЗГЛЯД) обычные представители среднего класса, которые посещают наши балы в Риге и Вене. В течение последнего года ситуация стала значительно хуже», — приводит ее слова ТАСС.
The Times пишет, что из-за нынешнего обострения с отношениях Москвы и Лондона отменяется не только бал 2018 года, но и следующий, который планировалось провести в британской столице в 2019 году.
Патронессой бала является княгиня Ольга Романова. Регулярным гостем мероприятия был принц Кентский Майкл. Билет на бал стоит от 290 до 590 фунтов стерлингов (26 и 53 тыс. рублей соответственно). Гостям представляется возможность полюбоваться на одетых в белоснежные платья девушек, впервые вышедших в высший свет и танцующих с кавалерами в кавалерийских мундирах.
Устроители бала сообщают, что состоятельные россияне ежегодно составляли львиную долю гостей мероприятия, проводившегося в бальном зале фешенебельной гостиницы Grosvenor House в центральном районе Мейфэр.
Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.
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