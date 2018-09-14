Жена Макрона снимется в сериале

Брижит Макрон решила сняться в сериале

Как отмечается, первая леди Франции сыграет саму себя. В сериале речь идет о людях с ограниченными возможностями, которые занимаются плаванием. Еженедельно они встречаются в раздевалке, где обсуждают свою жизнь и происходящее в мире.

Уточняется, что таким образом Макрон получит возможность высказаться о волнующих ее темах в новом формате.