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Россияне высоко оценили грузинское вино
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Самое вкусное осеннее вино российские путешественники нашли в Грузии 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты выяснили, в каких странах, по мнению российских туристов, производят самое вкусное вино, сообщает Skyscanner.
Почти треть (28%) российских путешественников отдали предпочтение винам Грузии.
Второе место рейтинга винных симпатий россиян заняла Италия — за нее проголосовали 25% опрошенных. Третью строчку рейтинга с 18% голосов завоевали французские вина.
В рейтинг также вошли Испания (15%), Чили (11%), Россия (Кубань и Крым — 9%), Португалия (5%) и набравшие по 2% ЮАР, Австралия и Аргентина.
"В конце сентября попробовать молодое вино можно на фестивале в итальянском Бардолино, а в ноябре — на ежегодном празднике Божоле-нуво во Франции, — говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию сервиса в России. — В Грузии удастся застать крупнейший фестиваль вина Ртвели: в Кахетии он начнется в конце сентября, а в западной части Грузии — в октябре".
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