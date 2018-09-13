Россияне высоко оценили грузинское вино

Самое вкусное осеннее вино российские путешественники нашли в Грузии

Эксперты выяснили, в каких странах, по мнению российских туристов, производят самое вкусное вино, сообщает Skyscanner.

Почти треть (28%) российских путешественников отдали предпочтение винам Грузии

Второе место рейтинга винных симпатий россиян заняла Италия — за нее проголосовали 25% опрошенных. Третью строчку рейтинга с 18% голосов завоевали французские вина.

В рейтинг также вошли Испания (15%), Чили (11%), Россия (Кубань и Крым — 9%), Португалия (5%) и набравшие по 2% ЮАР, Австралия и Аргентина.