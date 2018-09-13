США «похоронили» Международный суд в Гааге

Соединенные Штаты рассорились с Международным уголовным судом ( МУС ), назвав эту структуру "фактически мертвой" и пригрозив судьям санкциями. Те в ответ пообещали "продолжать независимые расследования". В том числе — преступлений американских солдат, которых подозревают в применении пыток в Афганистане . Cуд в Гааге не раз обвиняли в предвзятости и несостоятельности. Но сейчас у Белого дома особый интерес.

Скорее жив, чем мертв

"Мы не собираемся сотрудничать с Международным уголовным судом. Мы не будем помогать и, уж конечно, не присоединимся к нему. Мы позволим ему умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, Международный уголовный суд для нас уже фактически мертв", — с таким гневным заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Чиновник даже пригрозил санкциями, если суд продолжит разбирательства в отношении США, Израиля и других американских союзников: "Мы запретим судьям и прокурорам этого суда въезд на территорию Соединенных Штатов. Мы наложим арест на их активы, мы будем преследовать их в судебном порядке по американскому уголовному законодательству".

Болтон отметил, что та же участь постигнет "любую частную компанию или государство, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании американских граждан".

Американцы намерены поднять в Совбезе ООН вопрос о лишении МУС "широких полномочий", чтобы таким образом оградить от возможных расследований граждан США и стран-союзниц, не ратифицировавших Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд.

В Гааге отреагировали мгновенно, сообщив, что санкций Вашингтона не боятся и, несмотря ни на что, продолжат работу по независимому расследованию преступлений.

Дело против военных

Отношения США с этой судебной инстанцией испортились давно. Вашингтон подписал Римский статут еще в 2000-м, однако не ратифицировал документ. Через два года Джордж Буш — младший и вовсе отозвал подпись. "В 2002-м именно Болтон завизировал ноту, в которой генерального секретаря ООН уведомляли о намерении США не присоединяться к Римскому статуту", — рассказал РИА Новости профессор международного права, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке Бахтияр Тузмухамедов.

Белый дом также запретил государственным ведомствам помогать Международному суду в расследованиях и разрешил применять военную силу для освобождения граждан США, задержанных по решению этой инстанции. Некоторые страны не могут выдавать американцев Гааге, иначе лишатся финансовой и военной помощи Вашингтона.

Из-за океана не раз обвиняли суд в "нарушении суверенитета страны и ее национальных интересов". "Это последовательная позиция правых республиканцев, противников участия США в международных институтах. Для них МУС — нелегитимный орган, который ставит под сомнение государственный суверенитет и примат судебной власти Соединенных Штатов. Для американской политико-правовой парадигмы национальное законодательство важнее международного права. Для них очень важно сохранить этот статус", — объясняет РИА Новости директор ИМЭМО РАН , член-корреспондент Российской академии наук Федор Войтоловский.

На этот раз формальным поводом для скандала послужил призыв Палестины к Международному суду "провести расследование преступлений Израиля". Госдеп тут же пообещал не дать в обиду ближневосточных союзников и закрыл офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Болтон подчеркнул, что Израиль пытается "защитить своих граждан от терактов на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа".

Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Еще одна причина недовольства Белого дома — опубликованный в 2016-м доклад главного прокурора МУС Фату Бенсуды о действиях американского командования в Афганистане в 2003-2008 годах. По данным суда, военные жестоко обращались с пленными, унижали их человеческое достоинство. Особое внимание в документе уделялось секретным тюрьмам ЦРУ , где задержанные по подозрению в терроризме подвергались пыткам и истязаниям. Речь идет об объектах в Польше, Литве и Румынии, уточняла прокурор. Именно туда переправляли пленных из Афганистана. В докладе указывается, что американские военные пытали как минимум 61 задержанного, а сотрудники ЦРУ — еще 27. При этом отмечалось, что пытки на допросах одобрило высшее командование.

Африканцы тоже недовольны

Международный суд создавался на волне громких процессов, которыми занимались трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. Римский статут подписали 139 государств. Предполагалось, что к юрисдикции суда отнесут военные преступления, геноцид, факты агрессии и преступления против человечности.

Однако деятельность суда с самого начала встречала противодействие разных государств. Россия и Израиль не захотели ратифицировать статут, а Китай и Индия его и не подписывали. Вскоре раздались обвинения со стороны африканских стран, присоединившихся к МУС. По их мнению, суд не уделял внимание преступлениям, совершенным европейцами и американцами, сосредоточившись лишь на преследовании стран третьего мира.

Действительно, МУС в основном занимался событиями в Уганде, Конго, ЦАР, Судане, Кении и Ливии. В 2011-м суд выдал ордер на арест лидера джамахирии Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама, обвинив их в преступлениях против человечности.

До этого, в 2010-м, МУС выдвинул обвинения против президента Судана Омара аль-Башира . В Гааге решили, что политик виновен в геноциде этнических меньшинств в Дарфуре. Однако многие африканские страны, которые посещал политик, просто игнорировали требование МУС выдать его.

В ЮАР решение Гааги едва не привело к внутриполитическому кризису: высшая судебная инстанция постановила выдать аль-Башира, прибывшего с визитом в республику, однако президент Джейкоб Зума заблокировал это решение, объявив о выходе ЮАР из Римского статута. Вслед за ним МУС покинули Гамбия, Бурунди, Намибия, Кения и Уганда. Это нанесло сильный удар по гаагской инстанции: из почти 120 стран, ратифицировавших Римский статут, более 30 — африканские.

Предвыборный пиар республиканцев

Универсальным органом международной уголовной юстиции суд в Гааге так и не стал. За годы работы МУС практически не продвинулся в розыске подозреваемых. Его обвиняли в имитации бурной деятельности ради сохранения денежных вливаний. Оставаться на плаву помогают лишь громкие доклады. Упомянутое расследование преступлений американских военных вряд ли к чему-то приведет. Однако противостояние МУС и США может позитивно сказаться на репутации суда.

Даже в США с резкой оценкой Болтона согласились далеко не все. Правозащитники поспешили обвинить администрацию Трампа в нападках на независимую судебную систему, либералы припомнили хозяину Белого дома, что во время его президентства страна уже вышла из Парижского соглашения по климату, ЮНЕСКО , Транстихоокеанского партнерства, иранской ядерной сделки.

Громкие заявления и угрозы в адрес Международного трибунала, возможно, объясняются подготовкой к досрочным выборам в конгресс, назначенным на 6 ноября. Таким образом администрация Трампа хочет показать, как решительно она борется со всеми проявлениями антиамериканской активности, и заработать политические очки.