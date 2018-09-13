Эксперт: указом о санкциях Трамп «закрывается» от противников

Президент США Дональд Трамп назвал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы Соединенных Штатов.

"Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы", — говорится в его заявлении, которое распространил Белый дом.

По мнению Трампа, теперь американский народ в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года может быть уверен в том, что власти "неустанно работают, чтобы гарантировать безопасность демократии от иностранных угроз".

Подписанный указ предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и Госдеп , смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Трампа.

"Цель ясна — Трамп закрывается от своих противников, которые утверждают, что он "куплен" Россией. Его критикуют за то, что он якобы пытается завуалировать свое нежелание наказывать Россию. И Трамп вынужден доказывать, что он не пророссийски настроен, хотя и подчеркивает, что встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки была одной из лучших в его жизни. Но парадокс в том, что Трамп, который заявляет о необходимости укреплять отношения с РФ, на самом деле под давлением конгресса, своих оппонентов провел ряд мер, которые свели отношения с Россией к минусу. Это, естественно, начинает беспокоить некоторых политиков, в том числе и самого Трампа, который не хочет хоронить отношения с Россией. С другой стороны, ему нужно думать о переизбрании на второй срок. Для этого ему нужно получить большинство своих сторонников в конгрессе, а для этого — обезоружить демократов, которые упрекают его в слабости по отношению к России. Поэтому он и демонстрирует свою готовность продолжать санкционную политику против России", — сказал Александр Кубышкин.

Он предположил, какими именно могут быть новые санкции.