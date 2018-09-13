Киев заманивает Крым водой

Засуха в Крыму: Киев заманивает водой

Киев не будет возобновлять подачу воды в Крым, пока полуостров входит в состав России, заявил министр иностранных дел Украина Павел Климкин.

Он подчеркнул, что поставка воды с территории Украины никогда не будет производиться по контракту, в котором будет указано: «Крым, Россия», передает НСН.

Двумя днями ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин пообещал, что Киев любой ценой не допустит поставки воды на территорию Крымского полуострова.

Он пояснил, что вода в Крыму нужна не жителям, а предприятиям, «и они эту воду не получат». Как заявил Борис Бабин, у украинских властей есть «четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет».

Бабин также заверил, что пока он находится в Херсоне , днепровская вода в Крым не пойдет, поскольку полуостров «должен быть токсичным для государства-агрессора».

В ответ на это глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Крыма не рассчитывают на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.

«Мы не надеялись и не надеемся на то, что Украина благоразумно будет использовать свои водные ресурсы, в том числе и в части поставок на территорию Крыма. На сегодня Крым обеспечен собственной водой, и население не чувствует недостатка», — сказал Гемпель.

По его словам, власти Украины со временем сами примут решение о возобновлении поставок воды в Крым, так как «от перекрытия канала пострадала и территория Украины».

Накануне заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что поставки воды в Крым с Украины могут быть возобновлены после того, как Россия «признает факт захвата полуострова».

Он подчеркнул, что российские власти также не обращались к Киеву официально с просьбой восстановить водоснабжение полуострова.

«Сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — заявил чиновник, отметив, что России в любом случае придется платить за украинскую воду.

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявление Грымчака заявил, что вопрос об административной принадлежности Крыма после мартовского референдума 2014 года закрыт раз и навсегда.

«Если он [Юрий Грымчак] настолько тупой, что этого не понимает, это его проблема с головой. Во-вторых, мы без украинской воды четыре года и как-то выживаем. И сезон проводим, а засухи, которые происходят, в Крыму постоянны», — заявил парламентарий, отметив, что природные катаклизмы случаются во всем мире, и проблем с питьевой водой в Крыму нет.

«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов… В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах России», — указывалось в поручении.

Деятель заявил, что «в Крыму вообще уже нет сельского хозяйства», а проблемы водоснабжения полуострова Украина с Россией обсуждать не собирается. Он подчеркнул, что «засуха» на полуострове началась после того, как киевские власти перекрыли днепровскую воду, передает ФАН.

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