Киев заманивает Крым водой

Киев не будет возобновлять подачу воды в Крым, пока полуостров входит в состав России, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Крыма не рассчитывают на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.
Киев не будет возобновлять подачу воды в Крым, пока полуостров входит в состав России, заявил министр иностранных дел Украина Павел Климкин.
Он подчеркнул, что поставка воды с территории Украины никогда не будет производиться по контракту, в котором будет указано: «Крым, Россия», передает НСН.
Двумя днями ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин пообещал, что Киев любой ценой не допустит поставки воды на территорию Крымского полуострова.
Он пояснил, что вода в Крыму нужна не жителям, а предприятиям, «и они эту воду не получат». Как заявил Борис Бабин, у украинских властей есть «четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет».
Бабин также заверил, что пока он находится в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, поскольку полуостров «должен быть токсичным для государства-агрессора».
В ответ на это глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Крыма не рассчитывают на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.
«Мы не надеялись и не надеемся на то, что Украина благоразумно будет использовать свои водные ресурсы, в том числе и в части поставок на территорию Крыма. На сегодня Крым обеспечен собственной водой, и население не чувствует недостатка», — сказал Гемпель.
По его словам, власти Украины со временем сами примут решение о возобновлении поставок воды в Крым, так как «от перекрытия канала пострадала и территория Украины».
Накануне заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что поставки воды в Крым с Украины могут быть возобновлены после того, как Россия «признает факт захвата полуострова».
Он подчеркнул, что российские власти также не обращались к Киеву официально с просьбой восстановить водоснабжение полуострова.
«Сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — заявил чиновник, отметив, что России в любом случае придется платить за украинскую воду.
Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявление Грымчака заявил, что вопрос об административной принадлежности Крыма после мартовского референдума 2014 года закрыт раз и навсегда.
«Если он [Юрий Грымчак] настолько тупой, что этого не понимает, это его проблема с головой. Во-вторых, мы без украинской воды четыре года и как-то выживаем. И сезон проводим, а засухи, которые происходят, в Крыму постоянны», — заявил парламентарий, отметив, что природные катаклизмы случаются во всем мире, и проблем с питьевой водой в Крыму нет.
«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов… В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах России», — указывалось в поручении.
В июне нынешнего года один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), народный депутат Верховной рады Мустафа Джемилев указал на «серьезные проблемы с водой» и «засуху», якобы охватившую Крым.
Деятель заявил, что «в Крыму вообще уже нет сельского хозяйства», а проблемы водоснабжения полуострова Украина с Россией обсуждать не собирается. Он подчеркнул, что «засуха» на полуострове началась после того, как киевские власти перекрыли днепровскую воду, передает ФАН.
В этой связи депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила о персонаже серии книг и мультфильмов про Крокодила Гену старухе Шапокляк, передает ФАН.
«Как говорила старуха Шапокляк: «Хорошими делами прославиться нельзя». Наверное, «прославиться» очень надо Мустафе Джемилеву. Только этим можно объяснить внезапное заявление — «представление» совсем не новой информации», — сказала парламентарий.