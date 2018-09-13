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Украина: РФ «можно разгромить в пыль»
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На Украине назвали условие, при котором Россию «разгромили бы в пыль» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию "можно разгромить в пыль", если у нее не будет ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина", комментируя маневры "Восток-2018".
По словам экс-министра, военные учения России нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.
"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — сказал Суслов.
Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого. В маневрах задействованы более 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
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