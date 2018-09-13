Украина: РФ «можно разгромить в пыль»

На Украине назвали условие, при котором Россию «разгромили бы в пыль»

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию "можно разгромить в пыль", если у нее не будет ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина", комментируя маневры "Восток-2018". По словам экс-министра, военные учения России нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней. "Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — сказал Суслов. Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу . Учения проходят на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого. В маневрах задействованы более 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.