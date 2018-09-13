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В Японии отреагировали на предложение Путина
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В МИД Японии прокомментировали предложение Путина по мирному договору 

РИА Новости + ещё 6 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Японии Таро Коно, находящийся с визитом в Ханое, заявил в четверг журналистам, что не видит причин для выражения недовольства предложением президента России Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.
"Нет никаких причин высказывать претензии", — сказал Кано, которого цитирует агентство Киодо.
Ранее на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ксихидэ Суга заявил, что правительство расценивает предложение Путина по мирному договору как проявление желания российского президента ускорить развитие отношений с Японией.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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