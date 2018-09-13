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Не занимайтесь ерундой — Кадыров о конфликте Тимати с Нурмагомедовым 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look, Globallookpress
Кадыров записал видеообращение, которое было опубликовано в Instagram.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подключился к обсуждению конфликта между рэпером Тимати и бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Лидер чеченской республики призвал не заниматься «ерундой».
«Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут друг друга. Хабиб, он нервничает, вес сгоняет можно его понять», — сообщил он.
Кроме того, Кадыров призвал дагестанцев «жить дружно».
Ранее Тимати в видеобращении заявил, что концерт Егора Крида был отменен по большей части из-за влияния Нурмагомедова. Сам же боец отреагировал на такое заявление достаточно резко, что послужило развитию конфликта.
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