Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Сначала Кадыров подчеркнул, что Тимати может обращаться к нему «24 на 7», а затем обратился к дагестанцам, которые выступали против концертов артистов Black Star в регионе.

«Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Просто Хабиб вес сгоняет, поэтому он нервничает, его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь. Каждый делает селфи и говорит: «Тимати туда-сюда», — возмутился глава Чечни.

Кадыров пообещал наводить порядок у себя в регионе, чтобы туда не могли попасть «ни террористы, ни гастролеры».

«Лучше, чтобы к нам приезжали гости, радовались. А мы будем развивать Кавказ, туризм развивать, поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — заключил он.

Ранее представители лейбла Black Star сообщили об отмене выступления певца Егора Крида в Дагестане «ввиду неспокойной обстановки на местах» и опасений за безопасность зрителей. Также было отменено выступление рэпера Doni в Каспийске.

«Невелика потеря», — прокомментировал Нурмагомедов эту новость в своем Instagram. До этого боец также критиковал концерт хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai в республике и поведение молодежи на нем.

Пользователи соцсетей начали угрожать Криду избиением и изнасилованием из-за его планов выступить в Дагестане. Полиция назвала угрозы в адрес певца экстремизмом.

После этого Тимати опубликовал видеообращение к бойцу. По мнению рэпера, Нурмагомедов причастен к прошедшей по Дагестану волне недовольства. Тимати выразил надежду, что Нурмагомедов свяжется с ним, и вместе они смогут разобраться в ситуации.

Однако боец вместо этого опубликовал пост с обещанием, что «каждая тварь ответит за свои слова». Он отметил, что «какие-то черти» не должны говорить ему, что ему делать.