Варшава дала странное обещание после скандала в МИДе

Варшава пообещала продолжить увольнять выпускников МГИМО из польского МИД

Посол Польши России Влодзимеж Марчиняк заявил, что в Варшаве считают «очевидностью» увольнение бывших выпускников МГИМО из МИД страны и, скорее всего, такая политика будет продолжаться.

По его словам, увольнение бывших выпускников МГИМО из польского МИД — «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет», передает РИА «Новости»

Посол Польши подчеркнул, что Варшава считает «нежелательным», чтобы бывшие выпускники МГИМО занимали руководящие посты в министерстве иностранных дел страны, потому что «они обучались еще в Советском Союзе».

Более того, Марчиняк отметил, что в Варшаве это считают «очевидностью» и, скорее всего, такая политика будет продолжаться.

В понедельник польский министр иностранных дел Яцек Чапутович похвалился тем, что из его ведомства уволили почти всех сотрудников, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).