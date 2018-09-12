Пушилин нашел себе замену

Постоянным полномочным представителем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске будет исполняющая обязанности министра иностранных дел республики Наталья Никонорова . Об этом в среду, 12 сентября, сообщает Донецкое агентство новостей.

Соответствующий указ подписал временный исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин . Документ вступил в день его подписания, 12 сентября.

С 2014 года полпредом ДНР в контактной группе был сам Пушилин. 7 сентября он возглавил ДНР — Народный совет республики назначил его временно исполняющим обязанности главы республики до проведения выборов 11 ноября.