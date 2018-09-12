Президент Узбекистана назвал крысами родных Каримова

Президент Узбекистана назвал крысами родных Ислама Каримова

Мирзиеев заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Фергане практически не работает, поскольку раньше им завладели «крысы», так называемые ферганские невестки, которые «разграбили» область.

«Надеюсь, вы понимаете, о ком говорю. Я сам себе обещал, что не буду произносить имени того великого человека, потому что судьба Шарафа Рашидова (первый секретарь компартии Узбекской ССР во время «хлопкового дела» — прим. «Ленты.ру») служит мне примером, то, что сделали с его именем. Я далек от этого, никогда этого не будет», — сказал Мирзиеев.

Глава Узбекистана добавил, что если бы открыто заявил о таких вещах, будучи премьер-министром, то «сейчас его бы тут не было».

«Ни один депутат, да и вообще никто не мог сказать и не говорил. Об этом только сейчас могу говорить открыто», — отметил Мирзиеев.

Как утверждает «Фергана», предположительно речь идет о родственниках Каримова. «Ферганские невестки» — вдова Каримова Татьяна и ее сестра Тамара Собирова, которые родились в этой области. Под их покровительством сын Собировой и племянник Каримова Акбарали Абдуллаев получил контроль над НПЗ, цементным заводом, сетью гостиниц, торговых комплексов и другими предприятиями. Несколько лет назад Абдуллаева судили, выпустили досрочно, и он покинул Узбекистан.

Ислам Каримов в 1989 году стал первым секретарем компартии Узбекской ССР, а в 1991-м возглавил независимый Узбекистан. Занимал пост президента вплоть до своей смерти в 2016 году.