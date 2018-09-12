Европейскую страну покарают за недостаток демократии

Две трети депутатов Европарламента проголосовали за санкции в отношении Венгрии , сообщает Reuters . Правительство страны обвиняют в нарушении правил ЕС в отношении демократии, прав человека и коррупции.

За введение карательных мер согласно седьмой статье договора о Европейском союзе проголосовали 448 депутатов, против — 197. Этот пункт соглашения подразумевает подход в три этапа: сначала страну просто призывают к ответу, а в конечном итоге могут лишить права голоса внутри ЕС. Отмечается, что в числе сторонников наказания — соратники венгерского президента Виктора Орбана по правоцентристскому блоку «Европейская народная партия» (ЕНП).

За день до голосования Орбан лично прибыл в Брюссель и принял участие в обсуждении. В своей гневной речи он объявил, что «не поддастся на шантаж» и назвал голосование оскорблением венгерского народа. Представители ЕНП заявили, что неготовность президента к компромиссам и стоила ему поддержки правоцентристов.

После голосования евродепутат от Нидерландов и член голландской партии Зеленых Джудит Саргентини обвинила венгерскую элиту в коррумпированности: «Индивиды, близкие к правительству, обогащались и продвигали своих родственников и друзей за счет венгерских и европейских налогоплательщиков». Он также заявила, что «правительство Виктора Орбана вело борьбу против европейских ценностей, заглушая независимые медиа, заменяя критически настроенных судей и сажая академию на поводок». Политик считает, что венгерский народ заслуживает большего.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал решение Европарламента «мелкотравчатой местью» сторонников иммиграции. «Решение было принято мошенническим путем и противоречит правилам европейских договоров», — сказал он. По его словам, голоса воздержавшихся не учитывались, что изменило результат голосования.

В конечном итоге Венгрии вряд ли грозит потеря голоса в ЕС — в крайнем случае на решение наложит вето Польша, ее союзник по Вишеградской группе, пишет агентство.

Reuters отмечает, что результат голосования сигнализирует о расколе между европейскими странами по вопросам иммиграции и традиционализма. Так, почти треть депутатов Европарламента видит Орбана в первую очередь защитником традиционных ценностей и национальных государств, а не авторитарным правителем и коррупционером.