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Британия не смогла найти «российский след»
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В Британии не подтвердили подозрений по 14 делам с «российским следом» 

РИА Новости 1 час назад
Британские следователи не нашли признаков подозрительных смертей в делах, связанных с предполагаемым "российским следом", заявил замглавы МВД Соединенного Королевства Бен Уоллас.
"Я видел заявления в СМИ относительно как минимум 14 возможно подозрительных смертей. Мы заново изучили эти дела, при этом с ними ознакомились другие специалисты, а не те, кто изначально расследовал эти дела. В данный момент расследование не привело нас к тому, что эти смерти были подозрительными. В то же время все следственные действия были проведены подобающим образом", — сказал Уоллас, выступая в парламенте в среду.
При этом он отметил, что результаты пересмотра этих 14 дел "не должны отвлекать от действий России".
В начале марта глава комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента Иветт Купер обратилась к занимавшей тогда пост главы МВД Амбер Радд с просьбой пересмотреть итоги расследований дел, в которых Лондон предполагал "российский след". Речь, по словам Купер, идет о 14 смертях, в том числе о смерти в Великобритании российских бизнесменов Александра Перепеличного и Бориса Березовского. Радд согласилась с просьбой Купер.
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