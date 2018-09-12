Ещё
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех 

Дни.ру 1 час назад
Украинский флот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либо воздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует себя.
Военно-морской флот Украины военачальник назвал "мягко говоря никудышным". За годы независимости Незалежная практически полностью лишилась своих сил на море, подчеркнул он.
В отличие от флота, сухопутные силы Украины еще имеют определенный потенциал, передает слова адмирала РИА Новости. Но реальной целью военных маневров, которые проводят власти страны, является собственное самовыживание и удержание "у руля".
Полную недееспособность украинских военно-морских сил отметил и бывший главком Черноморским флотом Владимир Комоедов. Два-три бронекатера, подчеркнул военачальник, ситуацию для Киева изменить не смогут. Комоедов заявил, что для властей Украины было бы разумнее следовать новым правилам, которые сложились в Азовском и Черноморском регионах с открытием Крымского моста.
Россия, уверен адмирал, должна проводить обязательную лоцманскую проводку и досмотр судов. Доверия к украинским властям, по его словам, уже нет.
Напомним, на днях в СМИ Незалежной появились сообщения о переброске в Азовское море бронированных катеров "Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами.
Пока в акваторию Азова доставили одно такое судно. До конца года Украина намерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создать полноценную военно-морскую базу.
Обстановка в Азовском море для Украины резко ухудшилась после захвата Киевом российского рыболовецкого судна "Норд". Москва в ответ начала задерживать следующие в порты Незалежной корабли, что привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.
Дни.ру: последние новости
Порошенко поймали на подготовке терактов в России Вдова готовится мстить за смерть Захарченко Звезда "Мстителей" умерла после инсульта
Комментарии69
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нанес удар по фантазиям британцев144
Британия не смогла найти «российский след»65
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко115
Порошенко приготовился атаковать Россию158
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире Другое
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение