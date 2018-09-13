Пентагон назвал «героической» работу «Белых касок»

"Белые каски" — гуманитарная организация, которая спасла тысячи жизней и продолжает реагировать на бомбардировки со стороны вооруженных сил России и режима (властей Сирии — ред.) США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую работу", — сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления России, что "Белые каски" устраивают инсценировки применения химоружия.

"Россия должна действовать как ответственный член международного сообщества и использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшие зверства со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада. Вместо этого Россия извращает правду и нападает на волонтеров, пытающихся спасать жизни людей", — сказал представитель Пентагона.

По его словам, США продолжат добиваться разрешения сирийского кризиса под эгидой ООН

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что 11 сентября в населенном пункте Джиср-эш-Шугур сирийской провинции Идлиб съемочные группы ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала отсняли девять постановочных сцен применения химоружия сирийскими войсками против мирных граждан. На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски"). По данным ЦПВС, также активисты "Белых касок" с 9 сентября в Хан-Шейхуне ежедневно репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием детей.

В центре заявили, что террористы готовятся применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки.