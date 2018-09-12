Украинскую активистку взбесил учебник русского языка

Украинская писательница и активистка Лариса Ницой у себя в фейсбуке выразила искреннее негодование в связи с решением министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в украинские школы учебники русского языка.

"Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", — цитируют Ницой "Известия".

Особое возмущение Ницой вызвали главы учебника для 1-3 классов о русском триколоре и гербе — двуглавом орле, которую называют "гордой и хищной птицей", с которой опасно воевать.

"Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?!" — негодует она, вспоминая, как несколько лет назад боролась за изъятие этого учебника.

Ницой и ранее высказывала антироссийские настроения, сравнивая русский язык с вирусом.