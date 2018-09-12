Ещё
Украинскую активистку взбесил учебник русского языка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинскую активистку взбесил учебник русского языка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: страница Ларисы Ницой в Facebook
Украинская писательница и активистка Лариса Ницой у себя в фейсбуке выразила искреннее негодование в связи с решением министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в украинские школы учебники русского языка.
"Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", — цитируют Ницой "Известия".
Особое возмущение Ницой вызвали главы учебника для 1-3 классов о русском триколоре и гербе — двуглавом орле, которую называют "гордой и хищной птицей", с которой опасно воевать.
"Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?!" — негодует она, вспоминая, как несколько лет назад боролась за изъятие этого учебника.
Ницой и ранее высказывала антироссийские настроения, сравнивая русский язык с вирусом.
Газета.Ru: последние новости
Пашинян заявил о "заговоре олигархов" в Армении Умерла Фенелла Филдинг Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Порошенко приготовился атаковать Россию125
Москвичей снесет ветром7
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление134
Племянница Скрипаля сделала важное заявление52
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
00:52
Племянница Скрипаля сделала важное заявление
В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
20:45
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Шоу-бизнес
04:40
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение