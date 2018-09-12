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МИД Украины проведёт гендерный аудит
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МИД Украины проведёт гендерный аудит 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Украины присоединился к движению за гендерное равенство и проведёт гендерный аудит внутри структуры, заявил на пресс-конференции глава ведомства Павел Климкин.
«Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплочённость общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться», — цитирует Интерфакс министра.
Он отметил, что уже с 2019 года Министерство иностранных дел Украины проведёт гендерный аудит.
«Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в иностранное государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства… Мы первыми из государственных учреждений идём этим путём», — добавил он.
Летом 2017 года Украине было предоставлено €5 млн на утверждение гендерного равенства в стране.
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