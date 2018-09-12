Названа самая несчастливая страна на планете

Данные американского института общественного мнения Gallup свидетельствуют, что в 2017-м году мировой индекс счастья упал до минимума за последние десять лет.

Социологи опросили взрослых людей в 147 странах о том, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. В общей сложности было проведено более 145 тыс. интервью. Около 70% ответили, что испытывали счастье, смеялись или улыбались.

Исследователи отметили, результаты 2017 года оказались худшими с 2006 года, когда начались такие опросы. Управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис отметил, что мир сегодня "грустен больше, чем мы когда-либо видели".

Сотрудники Gallup пришли к выводу, что самой несчастливой страной мира является Центральноафриканская республика (ЦАР). Отмечается, что в ней продолжительные боевые действия вынудили десятки тыс. человек покинуть свои дома. На втором месте оказался Ирак, где несчастны 59% населения. Также в списке самых несчастных стран оказались Южный Судан (55%), Египет (47%) и Иран (45%).

Ранее исследователи Gallup пришли к выводу, что американцы хотят улучшения отношений между США и Россией.