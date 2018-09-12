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Япония намерена улучшить отношения с Китаем
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Япония намерена улучшить отношения с Китаем 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Япония желает улучшить отношения с Китаем и поднять их на новый уровень, заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Через взаимные визиты лидеров двух стран мне хотелось бы поднять японо-китайские отношения на новый уровень. Я преисполнен такой решимости", — сказал Абэ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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