Япония намерена улучшить отношения с Китаем 

Япония желает улучшить отношения с Китаем и поднять их на новый уровень, заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Через взаимные визиты лидеров двух стран мне хотелось бы поднять японо-китайские отношения на новый уровень. Я преисполнен такой решимости", — сказал Абэ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.