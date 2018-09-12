США не допустили новый Ту-214ОН к наблюдательным полетам

США не допустили к полетам новый российский самолет-разведчик

Соединенные Штаты заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба. Сделано это было без объяснения причин.

Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет РИА Новости.

Накануне на авиабазе Кубинка Россия завершила мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.

В течение десяти дней иностранные эксперты из 23 стран знакомились с самолетом и его оборудованием, встречались с конструкторами воздушной машины и разработчиками аппаратуры наблюдения.

По итогам испытаний руководители делегаций 22 стран подписали протокол, разрешающий наблюдательные полеты Ту-214ОН над территориями государств-участников Договора. Однако представитель США отказался что-либо подписывать, ссылаясь на прямые указания из Вашингтона.

По мнению Рыжкова, Соединенные Штаты не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения и оснастив его цифровым оборудованием своего производства, более чем на пять-семь лет опередила США. Кроме того, заблокировав допуск, американская сторона в очередной раз продемонстрировала, что в приоритете не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы.

Сейчас Россия настаивает на возвращении США в поле Договора по открытому небу, а также требует разъяснить возникшую ситуацию в соответствии с положениями Договора, подчеркнул Рыжков.