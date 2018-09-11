Госдеп обеспокоило положение «Белых касок» в Сирии

В Госдепе заявили, что Россия ставит «Белых касок» в опасное положение в Сирии

Госдепартамент США обвинил Россию Сирию в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски» на территории САР, чем Москва Дамаск ставят добровольцев в рискованное положение. С таким заявлением выступила перед журналистами официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. «Россия и режим (Президента Сирии Башара. — RT) Асада продолжают обвинять «Белых касок» в рамках масштабной кампании дезинформации, ставя добровольцев из этой организации в рискованное положение. Многие из вас знают о хорошей работе, которую выполняют и будут выполнять «Белые каски», — сказала она. Ранее в Минобороны России заявили, что террористы совместно с членами организации «Белые каски» провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Также глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» в Сирии похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химической атаки в Идлибе.