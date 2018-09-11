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Госдеп обеспокоило положение «Белых касок» в Сирии
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В Госдепе заявили, что Россия ставит «Белых касок» в опасное положение в Сирии 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Госдепартамент США обвинил Россию и Сирию в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски» на территории САР, чем Москва и Дамаск ставят добровольцев в рискованное положение.
С таким заявлением выступила перед журналистами официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
«Россия и режим (Президента Сирии Башара. — RT) Асада продолжают обвинять «Белых касок» в рамках масштабной кампании дезинформации, ставя добровольцев из этой организации в рискованное положение. Многие из вас знают о хорошей работе, которую выполняют и будут выполнять «Белые каски», — сказала она.
Ранее в Минобороны России заявили, что террористы совместно с членами организации «Белые каски» провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.
Также глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» в Сирии похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химической атаки в Идлибе.
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