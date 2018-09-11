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Уснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
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Уснувший во время полета пилот шокировал пассажиров 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Пилот самолета авиакомпании United Airlines заснул в бизнес-классе во время полета, шокировав пассажиров.
Один из пассажиров сфотографировал пилота, который спал в бизнес-классе, переодевшись в обычную одежду. Рядом с ним лежала аккуратно сложенная форма.
Самолет совершал перелет из Ньюарка (США) в Глазго (Шотландия), время в пути составляло более семи часов.
По словам пассажира, пилот проспал около полутора часов, переоделся и прошел в кабину пилотов.
Представитель авиакомпании отказался считать ситуацию нарушением и заявил, что пилоты имеют право отдыхать во время длительных перелетов.
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