В НАТО обеспокоились военными постами РФ

Три страны НАТО обеспокоены ростом числа военных постов РФ у границ альянса

Румынии, Турции и Главы МИД Польши на встрече в Бухаресте выразили общую обеспокоенность увеличением числа военных постов России на границах НАТО , сообщила во вторник пресс-служба румынского министерства иностранных дел со ссылкой на совместное заявление трёх стран.

Министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Польши Яцек Чапутович прибыли 11 сентября в Бухарест, чтобы встретиться с румынским коллегой Теодором Мелешкану и подвести итоги саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе в июле, а также вопросы безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

"Продолжаем с обеспокоенностью следить за ростом видимых наступательных военных постов России, в том числе на границах НАТО, а также за неоднократными нарушениями воздушного пространства НАТО, усилением милитаризации в Крыму и Калининграде, военными учениями России и продолжающимся нарушением обязательств по контролю над вооружением и укреплению доверия", — говорится в совместном заявлении министров для прессы, опубликованном на сайте румынского МИДа.

В заявлении выражается обеспокоенность этими событиями.

Стороны подчеркивают, что НАТО стоит поддерживать прежний подход к России, согласованный на саммитах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе. Альянс отреагировал на изменения в области безопасности укреплением оборонительных позиций, "сохраняя при этом открытость к политическому диалогу с Россией на основе взаимности, повышения прозрачности и предсказуемости".

"Мы повторяем нашу твердую и принципиальную позицию непризнания незаконной и нелигитимной аннексии Крыма. Мы обеспокоены ситуацией в Донбассе и Крыму, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, и мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ", — отмечено в заявлении.

Румыния, Турция и Польша призывают Россию сыграть "конструктивную роль" в урегулировании региональных конфликтов.