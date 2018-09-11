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Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов
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Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заговором публикацию аудиозаписи разговора глав спецслужб, в которой те обсуждают резонансные уголовные дела, в частности, допрос бывшего президента Роберта Кочаряна. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».
«Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности», — заявил он.
Глава правительства также приказал провести рейды против охраны олигархов и высокопоставленных чиновников.
«Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах», — добавил он, пообещав «вновь надеть камуфляж» в случае неисполнения приказа.
В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.
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