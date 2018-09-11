Детектив «Дело Скрипалей»: серия «Аполлон»

Агент «Аполлон» назвал настоящие имена отравителей Скрипалей

Дело об отравлении бывшего офицера ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля , а также его дочери Юлии в подаче британских властей развивается строго в соответствии с жанром детективного сериала. Обнародование информации происходит строго порциями, преследуя цель, очевидно, поддерживать должный политический накал вокруг данного инцидента. Как далеко это все может зайти?

В очередной «серии» в деле Скрипалей появился некий бывший российский дипломат— перебежчик, работавший якобы в посольстве в Италии , который был завербован британской разведкой и вывезен в Лондон в апреле текущего года. Он опознал и назвал британским властям настоящие имена тех, кого Скотленд-Ярд называет отравителями Скрипалей. А именно Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно уже сложившейся в ходе расследования данного инцидента традиции, соответствующая информация сначала сливается в какую-нибудь «желтую» массовую британскую газету, а затем уже появляется на высоком политическом уровне. Кстати, в данной истории поведение британской прессы весьма примечательно. Она, по сути, выполняет роль коллективной пресс-службы Скотленд-Ярда и кабинета министров одновременно, излагая только те факты и гипотезы, которые ложатся в изначально изложенную версию произошедшего. А именно версию о том, что за отравлением стоит Москва и приказ об этом якобы был отдан чуть ли не на высшем государственном уровне. Иных точек зрения в британской прессе вы практически не увидите. Не говоря уже о том, чтобы там присутствовало некое второе мнение, близкое к позиции Москвы.

Итак, теперь в новой «серии» появился некий перебежчик по кличке «Аполлон» из российского посольства в Италии, о котором «независимой» британской прессе стало известно только теперь. И становится понятно, что имели в виду британские власти, когда говорили, что им известны настоящие имена Петрова и Боширова. Ранее так же дозировано была вброшена информация о том, что при получении британской визы они представились предпринимателями из Петербурга , работающими в сфере внешней торговли. Однако дополнительная информация о зарегистрированной, скажем, на имя этих людей компании, видимо, будет вброшена позже. Совершенно очевидно, что такая информация у британцев есть, но сейчас оглашать они ее не хотят. Потому что важно же поддерживать постоянный интерес к данному детективному сериалу. И поддерживать его, видимо, собираются до тех пор, пока главный союзник Великобритании США — не определится со вторым пакетом санкций за нарушение закона о запрете химического оружия от 1991 года, первый пакет которых был введен в действие 27 августа.

Вторая порция должна быть гораздо жестче и введена в действие президентом США не позднее чем через 90 дней после вступления в силу первого пакета, то есть до конца ноября. Великобритании в этой большой игре явно отведена роль «ведущего сценариста».

Между тем, если бы британская пресса, скажем, проявила бы еще больше самостоятельности, нежели теперь, то она могла бы у своих многочисленных источников выяснить все о той компании, от имени которой Петров и Боширов получали британскую визу. Поскольку всякому, кто этим занимался, известно, что при заполнении соответствующей анкеты на сайте консульства на слово «бизнесмен» автоматически выпадают еще несколько дополнительных страниц анкеты, которые тоже нужно заполнять. Это также предусматривает предоставление определенного набора документов, включая в том числе выписку из реестра.

В этот сценарий не вписывается сотрудничество с российскими властями. Великобритания отказалась предоставить Москве, например, отпечатки пальцев двух подозреваемых, притом что они есть. Отказалась также отправлять официальный запрос на подозреваемых российским правоохранителям. Мотивируя это тем, что, мол, Москва все равно российских граждан никогда не выдаст. Теоретически рассуждая, в результате получения за такого запроса, однако, Россия могла бы хотя бы представить двух означенных физических лиц для широкой публики. Однако Британия предпочитает, чтобы весь детективный сериал развивался исключительно по ее сценарию, в рамках которого она будет дозировано выдавать ту или иную информацию, которая призвана «изобличить» российские власти.

В ответ, разумеется, Москва заняла позицию, которую можно охарактеризовать как «мы ничего не знаем и нам ничего не известно». Поскольку согласно российским представлениям, на британское «хамство» следует отвечать примерно таким же образом. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, кто такие Петров и Боширов. Мол, если хотите что-то у нас спросить, присылайте запрос. Вчера со своими разъяснениями относительно сбежавшего из Рима российского «Аполлона» выступил помощник президента России Юрий Ушаков . Который сообщил, что он тоже «ничего не слышал». В конце концов, столь занятой человек, как Ушаков вовсе не обязан с утра читать свежий выпуск газета Daily Express, которая первой и сообщила, что подозреваемых в отравлении в Солсбери удалось идентифицировать с помощью завербованного британской разведкой российского дипломата. Любопытно, кстати, что ни о каком сбежавшего якобы в апреле текущего года российском дипломате ранее никто ничего также не слышал и не писал. Хотя обычно такие истории тотчас становятся известны прессе.

Надо заметить, что когда в Москве говорят о «хамских» действиях британских властей, то, скорее всего, имеется в виду не только раскручивание скандала вокруг дела Скрипалей, но и действия, в частности, британских спецслужб в других регионах мира, которые иначе как подлыми, с российской точки зрения, назвать трудно.

Например, тогда российский МИД заявляет о готовящихся на территории Сирии в районах, контролируемых исламистами, провокациях с использованием химического оружия с тем, чтобы обвинить в этом правительство Башара Асада , то он как раз имеет в виду, что такие провокации готовятся с помощью именно британских спецслужб, а также небезызвестной организацией «Белые каски».

Другой частью сериала являются угрозы Лондона решительно разобраться с «грязными русскими деньгами», а также с российскими олигархами, а также госчиновниками, топ-менеджерами госкорпораций и крупнейших системообразующих частных компаний России и прочими «столпами режима», которые имеют недвижимость и финансовые интересы в Великобритании. По слухам, первый пакет готовящихся британских персональных санкций в отношении людей, которых назовут «близкими Владимиру Путину », потянет на без малого 5 миллиардов фунтов стерлингов, а второй примерно на 25-28 миллиардов фунтов. В прессу также вброшена информация о том, что в сфере санкционного воздействия британских властей могут оказаться российские авуары общим объемом до 600 миллиардов фунтов стерлингов. Как относиться к подобному вбросу?

Трудно себе представить не то что арест, но даже частичную блокировку активов на такую астрономическую сумму. Неважно, связаны ли они с Россией или нет.

Даже экспроприация в 10 раз меньшей суммы не пройдет бесследно для всей мировой экономики и финансовой системы. Лондон, являющийся одним из крупнейших финансовых центров мира, пойдя на такие жесткие меры в духе большевиков времен Октябрьской революции, во-первых, в тот же самый момент перестанет быть крупнейшим финансовым центром мира, во-вторых, вызовет такими действиями такое «цунами» на мировых финансовых рынках, что мало не покажется никому. Да еще в тот самый момент, когда сама британская экономика в результате возможного «жесткого сценария Брекзита» может понести огромные потери.

Скорее всего, реальные действия в рамках так называемого «массированного санкционного удара возмездия» со стороны Великобритании будут выглядеть более скромными. Впрочем, от них тоже будут сообщать дозировано, держа в уме, все же главную цель — склонить администрацию Трампа к тому, чтобы она нанесла в ноябре главный санкционный удар по России.

Пока что объявлено о масштабной проверке всех так называемых инвестиционных виз, которые были выданы по соответствующей программе до апреля 2015 года. Примерно 700 виз категории Tier 1 было выдано гражданам Российской Федерации. Всего в рамках данной программы, инициированной в 2008 году правительством Гордона Брауна и действовавшей до 2015 года, статус резидента на основании сделанных инвестиций получили около 3000 богатейших иностранцев (примерно четверть из них — россияне). Программа предполагала, что за инвестиции в размере 2 млн фунтов стерлингов в экономику Великобритании человек мог получить временный вид на жительство, а затем обратиться за постоянным в течение 5 лет. За 10 млн фунтов период ожидания сокращался до 2 лет. Бремя проверки законности происхождения средств несли в основном британские банки. После того, как в 2015 году условия программы были резко ужесточены, число кандидатов на такой статус со всего мира резко сократилось.

Как минимум 9 из 25 крупнейших российских предпринимателей, вошедших в «Индекс миллиардеров агентства Блумберга», имеют в Великобритании активы в той или иной форме. Теоретически, по отношению к тем и другим олигархам может быть применена процедура предъявления им так называемых Unexplained Wealth Orders с требованием в трехмесячный срок объяснить происхождение средств, на которые были куплены те или иные активы. В худшем случае таким активам может грозить конфискация. Пока нет конкретных свидетельств, что та или иная дорогостоящая недвижимость, принадлежащая крупнейшим российским предпринимателям, или, скажем, чиновникам или менеджерам крупнейших корпораций, уже находилась бы под расследованием. Хотя, согласно опять же утечкам в «желтую прессу», в настоящее время под таким расследованием находится якобы 140 человек, из которых существенная часть — россияне.

Организация Transparency International свидетельствует, что ей удалось обнаружить в Великобритании «собственность сомнительного происхождения» на 4,4 млрд фунтов стерлингов, однако из этой суммы лишь пятая часть принадлежит россиянам. Если в результате действий британских властей будут предприняты какие-то резкие меры по конфискации собственности именно россиян, то это может вызвать «эффект домино» на рынках Соединенного Королевства, откуда потянутся на выход в другие юрисдикции деньги граждан других стран, которые могут опасаться, что их тоже может постичь та же печальная судьба по сугубо политическим мотивам.

На самом деле, то, как развивается скандал вокруг дела Скрипалей и реакция на него со стороны британских властей, еще раз показывает, что чем более резкие и масштабные санкционные действия предпринимаются против России, тем больший негативный эффект они могут оказать не только на экономику тех стран, кто такие действия предпринимает, но и в целом на мировую финансовую систему.