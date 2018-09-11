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На США надвигается опасный ураган
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На США надвигается новый опасный ураган 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Национальный центр США по предупреждению об ураганах предупредил об «очень опасном крупном урагане Флоренс», который достигнет американских побережий в пятницу, 14 сентября.
Метеорологи предупредили об угрожающих жизни штормовых волнах на побережье Северной и Южной Каролины, и заявили, что ураган достигнет Атлантического побережья США.
Сейчас ураган 4-й категории «Флорен» находится в Атлантическом океане в 600 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Скорость ветра достигает 215 километров в час.
Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне, которая затронет в общей сложности 1 млн человек. Режим ЧП объявлен в штатах Виргиния и Мэриленд и столичном округе Колумбия.
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