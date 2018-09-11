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На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
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На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»
Украинские правоохранители задержали бывшего заместителя главы Севастопольской городской государственной администрации Олега Кизименко. Об этом во вторник, 11 сентября, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Крымские управления Службы безопасности Украины и прокуратуры (расположены в Херсоне — прим. «Ленты.ру») на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации (Киев считает Крым оккупированной Россией территорией — прим. «Ленты.ру») объявил себя "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации"», — поведал Луценко.
Генпрокурор указал, что следствие подозревает его в способствовании «созданию оккупационных органов власти, передаче оккупантам служебной документации, а также способствованию подрывной деятельности России против Украины».
Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявила, что Кизименко является гражданином Украины, и уточнила, что он был задержан после обысков по месту жительства.
По ее словам, будучи замглавы Севастополя, Кизименко «принимал непосредственное участие в создании оккупационных органов власти на территории Севастополя, подготовке и проведении "Общекрымского референдума", передал представителям страны-оккупанта служебную и конфиденциальную документацию, организовывал и осуществлял политические акции, направленные на утверждение оккупационного режима (парад войск РФ в Севастополе), а также другие действия по содействию РФ в проведении подрывной деятельности против Украины».
Кизименко в декабре 2012 года стал заместителем тогдашнего мэра города Владимира Яцубы. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России остался на той же должности и при Сергее Меняйло. Наконец, в 2015 году он был освобожден со своего поста.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.
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