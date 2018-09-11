«Химатака» в Идлибе и другие события дня

«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Настоящие личности отравителей бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери установили с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата, утверждает таблоид Daily Express.
Золотов вызвал Навального на дуэль
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Алексея Навального на дуэль.
Поклонскую решили лишить поста
В руководстве фракции "Единая Россия" подтвердили, что намерены обсудить лишение депутата Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции
В Идлибе начались съемки «химатаки»
В Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия",
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
Сотрудник одесского вуза разозлил украинских националистов трауром по Александру Захарченко и был уволен.
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
Пользователи социальных сетей высмеяли украинских танкистов и их верховного главнокомандующего Петра Порошенко.
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Во вторник на пространстве Сибири и Дальнего Востока стартуют маневры «Восток-2018». Их численность поражает воображение — 300 тысяч человек.
Михалкова прооперировали в Москве
Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали. Он перенес операцию.
Турция перебросила танки для сдерживания РФ
Турция наращивает силы на границе с Сирией в связи с военными действиями в провинции Идлиб. К рубежу стягивают танки и спецназ.
Опубликованы кадры с места массового ДТП в Москве
Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП в Москве, где водитель грузовика, по предварительным данным, уснул за рулем и протаранил семь автомобилей.