Мужчина из ИГ пожаловался на скучную жизнь боевиков 

Американец, состоявший в террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России), пожаловался на скучную жизнь боевиков, пишет «Лента.ру».
Брайан Нил Винас присоединился к «Аль-Каиде» в 2007 году, в 2008 году его задержали. Американец пошел на сотрудничество с властями и предоставил ряд сведений в обмен на лояльность приговора суда. В 2017 году Винас вышел из тюрьмы.
По его словам, жизнь террориста полна бездействия.
«Бывают дни, когда тебе абсолютно нечего делать. У многих парней в "Аль-Каиде" было разочарование из-за бездействия. Операций было мало, и они проходили не очень хорошо», — рассказал он в интервью журналу Центра по борьбе с терроризмом Военной академии США.
По словам Винаса, единственной альтернативой для боевиков было пройти специальное обучение для участия в заданиях за пределами Пакистана и Афганистана, однако он таких людей не встречал.
Винас также рассказал, что до «Аль-Каиды» он жил в горах Пакистана с группировкой, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России). По его словам, он и там изнывал от скуки. Единственной операцией стало нападение на американские и афганские войска, однако она закончилась неудачно.