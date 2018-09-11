Мужчина из ИГ пожаловался на скучную жизнь боевиков

Брайан Нил Винас присоединился к «Аль-Каиде» в 2007 году, в 2008 году его задержали. Американец пошел на сотрудничество с властями и предоставил ряд сведений в обмен на лояльность приговора суда. В 2017 году Винас вышел из тюрьмы.

По его словам, жизнь террориста полна бездействия.

«Бывают дни, когда тебе абсолютно нечего делать. У многих парней в "Аль-Каиде" было разочарование из-за бездействия. Операций было мало, и они проходили не очень хорошо», — рассказал он в интервью журналу Центра по борьбе с терроризмом Военной академии США.

По словам Винаса, единственной альтернативой для боевиков было пройти специальное обучение для участия в заданиях за пределами Пакистана и Афганистана, однако он таких людей не встречал.