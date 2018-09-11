Против экс-президента Армении завели новое дело

Правоохранительные органы Армении завели новое уголовное дело на бывшего президента страны Роберта Кочаряна . Об этом во вторник, 11 сентября, заявил директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, передает «Интерфакс»

На этот раз Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях и отмывании денег.

«Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница "Конгресс" в Ереване за взятку в 6 миллионов долларов. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы», — пообещал Ванецян.

Кроме того, директор СНБ заявил, что в скором времени будет опубликована информация о финансовых махинациях брата преемника Кочаряна на посту президента Армении Сержа Саргсяна Александра.