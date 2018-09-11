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Против экс-президента Армении завели новое дело
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Против экс-президента Армении завели новое дело 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Армении завели новое уголовное дело на бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом во вторник, 11 сентября, заявил директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, передает «Интерфакс».
На этот раз Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях и отмывании денег.
«Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница "Конгресс" в Ереване за взятку в 6 миллионов долларов. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы», — пообещал Ванецян.
Кроме того, директор СНБ заявил, что в скором времени будет опубликована информация о финансовых махинациях брата преемника Кочаряна на посту президента Армении Сержа Саргсяна Александра.
В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.
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