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Бывший «народный губернатор» Донбасса захотел власти
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Бывший «народный губернатор» Донбасса захотел власти 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Обращение к населению республики Губарев разместил в своем Telegram-канале.
«Я иду на выборы главы республики. Я иду со своей программой. Я иду со своей командой. Но самое важное — я иду с нашей общей мечтой. Мечтой о счастливой, свободной и богатой жизни. Мечтой о воссоединении с Россией. Мечтой о мирном прекрасном будущем», — написал он.
По словам Губарева, он знает, как сделать эти мечты реальностью.
«Я добился этого весной 2014 года. Я всегда этого добивался. Добьюсь и сейчас. Так уж вышло, что у меня такая работа — воплощать мечты», — указал бывший «народный губернатор».
«В нашей республике будет порядок. Наши граждане будут получать достойные зарплаты и пенсии. К нам вернется наша молодежь. Мы построим страну, которой будут гордиться наши потомки. Я верю в свой народ. Я верю в вас. Я верю в себя», — заверил он.
Выборы главы ДНР и Народного совета республики назначены на 11 ноября, сейчас обязанности руководителя республики исполняет председатель парламента Денис Пушилин. Прежний глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа.
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