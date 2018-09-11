Бывший «народный губернатор» Донбасса захотел власти

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Обращение к населению республики Губарев разместил в своем Telegram-канале.

«Я иду на выборы главы республики. Я иду со своей программой. Я иду со своей командой. Но самое важное — я иду с нашей общей мечтой. Мечтой о счастливой, свободной и богатой жизни. Мечтой о воссоединении с Россией. Мечтой о мирном прекрасном будущем», — написал он.

По словам Губарева, он знает, как сделать эти мечты реальностью.

«Я добился этого весной 2014 года. Я всегда этого добивался. Добьюсь и сейчас. Так уж вышло, что у меня такая работа — воплощать мечты», — указал бывший «народный губернатор».

«В нашей республике будет порядок. Наши граждане будут получать достойные зарплаты и пенсии. К нам вернется наша молодежь. Мы построим страну, которой будут гордиться наши потомки. Я верю в свой народ. Я верю в вас. Я верю в себя», — заверил он.