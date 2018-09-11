Ещё
СМИ «умертвили» подозреваемых по делу Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские СМИ «умертвили» подозреваемых по делу Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Британский таблоид The Sun выпустил статью о том, что "подозреваемые" в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии "Александр Петров" и "Руслан Боширов" мертвы.
Издание ссылается даже не на анонимные источники в британском правительстве, а на мнение российского политолога Андрея Пионтковского, известного критической позицией по отношению к властям.
​"Если "Петров" и "Баширов" (орфография оригинала сохранена. — Прим. ред.) не появятся на публике в ближайшее время, значит, они мертвы", — утверждается в публикации.
При этом материал вышел под заголовком, указывающим на причастность "руки Кремля" к событиям в Солсбери: "Путин мог казнить российских убийц, орудовавших "Новичком".
Каким образом проводилась "казнь", в статье не уточняется.

Истерика в британских СМИ

Четвертого марта в британском Солсбери произошло отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям.
Позднее британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству. Ответа не последовало.
Британские СМИ в погоне за сенсацией неоднократно публиковали информацию касательно инцидента в Солсбери, которая впоследствии не подтверждалась. Так, The Sun писала, что Скрипали отравились гречкой, содержавшей нервно-паралитическое вещество. В свою очередь, Daily Mail писала, что главной подозреваемой в преступлении является женщина.
The Sun также утверждала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.
В конце марта сотрудники британского МИД написали в Twitter, что специалисты из лаборатории в Портон-Дауне точно установили российское происхождение яда. Это подтвердил и занимавший на тот момент пост главы внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Позднее специалисты из Портон-Дауна заявили, что не смогли определить источник отравляющего вещества. После этого твит Форин-офиса исчез.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии106
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом85
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей843
Медведев обнадежил россиян157
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем137
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение