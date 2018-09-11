Британские СМИ «умертвили» подозреваемых по делу Скрипалей

Британский таблоид The Sun выпустил статью о том, что "подозреваемые" в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии " Александр Петров " и "Руслан Боширов" мертвы.

Издание ссылается даже не на анонимные источники в британском правительстве, а на мнение российского политолога Андрея Пионтковского , известного критической позицией по отношению к властям.

​"Если "Петров" и "Баширов" (орфография оригинала сохранена. — Прим. ред.) не появятся на публике в ближайшее время, значит, они мертвы", — утверждается в публикации.

При этом материал вышел под заголовком, указывающим на причастность "руки Кремля" к событиям в Солсбери: "Путин мог казнить российских убийц, орудовавших "Новичком".

Каким образом проводилась "казнь", в статье не уточняется.

Истерика в британских СМИ

Четвертого марта в британском Солсбери произошло отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям.

Позднее британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству. Ответа не последовало.

Британские СМИ в погоне за сенсацией неоднократно публиковали информацию касательно инцидента в Солсбери, которая впоследствии не подтверждалась. Так, The Sun писала, что Скрипали отравились гречкой, содержавшей нервно-паралитическое вещество. В свою очередь, Daily Mail писала, что главной подозреваемой в преступлении является женщина.

The Sun также утверждала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.