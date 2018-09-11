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Волкер: «Оккупация» со стороны России не помешает Грузии вступить в НАТО
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Волкер: «Оккупация» со стороны России не помешает Грузии вступить в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил во вторник, что проблема «оккупированных территорий», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию, не должна помешать Грузии вступить в НАТО, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вступление Грузии в НАТО не связано с вопросом оккупированных Россией территорий. Мы эту ситуацию не приемлем. Только потому, что часть территории Грузии оккупирована, это не значит, что Грузия не должна стать членом НАТО. Напомню, что Германию приняли в НАТО, когда она была разделенной», — отметил он.
«Грузия должна ответить России строительством сильного общества. Для оккупированных территорий Грузия должна стать магнитом», — сказал также Волкер.
«Ответом России» для Грузии он также видит строительство в стране сильных демократических институтов и создание такой ситуации в экономике, которая привлекала бы инвесторов.
Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на этой же конференции, Грузия делает все для того, чтобы стать членом НАТО.
«Понимаем, что на решение вопроса нашего членства в НАТО оказывает влияние геополитика, но мы настроены оптимистично», — сказал глава кабмина.
Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что «враги Грузии должны быть готовы, что Грузия вступит в НАТО».
Волкер прибыл в Тбилиси в связи с ежегодной международной конференцией Института Маккейна.
Отметим, что членство в НАТО Грузии обещали еще 10 лет назад, но страна до сих пор не получила необходимый для этого «План действий».
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